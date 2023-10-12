Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme kaza: 9 yaralı
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Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı ve 9 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.
Osmangazi Köprüsü'ndeki zincirleme kaza kamerada: 9 yaralı
KOCAELİ - Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen ve 4 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara anbean yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Gebze istikametinden Yalova istikametinde ilerleyen D.Ö. idaresindeki 16 CER 55 plakalı kamyonet, Y.K. yönetimindeki 54 BD 368 plakalı panelvana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar 34 FDF 525 ve 34 FBU 684 plakalı otomobillere peş peşe çarptı.
Kazada yaralanan 9 kişi 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Kocaeli'ndeki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam