Oscarlık düğün fotoğrafı! Görenler "Yok artık" demekten kendini alamadı

Yeni evlenen çiftlerin en çok önem verdikleri hususlardan biri de hiç kuşkusuz ki düğün fotoğrafları... Bunun için ince eleyip sık dokuyan çiftler, en iyi işi çıkaracak fotoğrafçıyı bulmak için yoğun çaba harcıyor.

Evlenen çift için ince eleyip sıkı dokuyan ve sıradışı kompozisyona imza atan bir fotoğrafçı ise çektiği kare ile herkesin takdirini kazanmasını bildi. Paylaşım sitelerinde paylaşılan o ana ilişkin görüntüleri izleyenler ve işin sonunda ortaya çıkan fotoğraf karesini görenler "Gördüğüm en havalı düğün fotoğraflarından biri" demekten kendini alamadı.