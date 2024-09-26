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Oscarlık düğün fotoğrafı! Görenler "Yok artık" demekten kendini alamadı

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Evlenen çiftin düğün fotoğrafını çeken fotoğrafçı, sıradışı kompozisyonu ile görenleri hayran bırakan bir işe imza attı. O anlara ilişkin görüntü ve sonrasında ortaya çıkan fotoğrafı görenler "Gördüğüm en havalı düğün fotoğraflarından biri" demekten kendini alamadı.

Yeni evlenen çiftlerin en çok önem verdikleri hususlardan biri de hiç kuşkusuz ki düğün fotoğrafları... Bunun için ince eleyip sık dokuyan çiftler, en iyi işi çıkaracak fotoğrafçıyı bulmak için yoğun çaba harcıyor.

Evlenen çift için ince eleyip sıkı dokuyan ve sıradışı kompozisyona imza atan bir fotoğrafçı ise çektiği kare ile herkesin takdirini kazanmasını bildi. Paylaşım sitelerinde paylaşılan o ana ilişkin görüntüleri izleyenler ve işin sonunda ortaya çıkan fotoğraf karesini görenler "Gördüğüm en havalı düğün fotoğraflarından biri" demekten kendini alamadı.

Oscarlık düğün fotoğrafı! Görenler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (9)

zeki:

haber değeri olmayan bir haber.

45
4
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Yusuf ODEMIS:

Klasik amatör haberler com haberi

40
1
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Serkan bodrum:

tamam aferin

11
3
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ENSON:

Bize ne bunlardan yahu, haber diye bunları mı buldunuz HABER COM nereye uçuyorsunuz bu şekil.

12
0
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Sez null:

kime ne?!

10
0
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Adem Sevindik:

Birşey anlamadım .

7
0
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emre yılmaz:

kendin gibi boş haber yapmışsın olgun

3
0
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Mustafa Kesap:

Ne bu? Şimdi...

0
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Hakan Karadeniz:

vay be gerçekten bomba Bir haber şimdi üç gün yemeden içmeden kesilirim kesin bu haberin etkisinden

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