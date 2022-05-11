Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti

Adıyaman'ın Gerger ilçesi kuzeyinde bulunan dağlık alanda meydana gelen olayda bir vatandaş, gezerken 2 boz ayının kendine doğru geldiğini fark etti.

AYILARA "LA NEREYE?" DİYE SESLENDİ

Cep telefonu kamerasını açan vatandaş bir taraftan ayıları çekerken diğer taraftan ayılarla göz göze geldi. Vatandaş, "La nereye" diyerek ayılara seslendi. Ayılar bu sözün üzerine hızla vatandaştan uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Vatandaşın bu sözü videoyu izleyenleri gülümsetti.

İhlas Haber Ajansı / Yaşam