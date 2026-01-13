Haberler

Ordu'nun Boztepe'si karla beyaza büründü

Güncelleme:
Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Boztepe'yi beyaza bürüdü. Ziyaretçiler, kar topu oyunu ve kızak kayma aktiviteleriyle keyifli anlar yaşadı. Bölgede güzel manzaralar eşliğinde fotoğraf çekimleri yapıldı.

ORDU'nun seyir terası olarak bilinen 530 rakımlı Boztepe, kar yağışı ile beyaza büründü. Bölgeye gelenler, kar topu oynayıp, kızaklarla kayarak eğlendi.

Kentin yüksek kesimlerinde 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası birçok bölge beyaz örtüyle kaplandı. 530 rakımlı Boztepe de bugün öğle saatlerinde etkisini artıran karla beyaza büründü. Kentin seyir terası olarak bilinen Boztepe'ye çocuklarıyla giden çok sayıda kişi, kızaklarla kayıp, kar topu oynadı ve fotoğraf çektirdi.

'HER YER ÇOK GÜZEL'

Boztepe'ye Giresun'dan geldiğini belirten Nihan Eseli (37), "Kar yağınca güzel bir manzara olacağını düşündüğümüz için buraya geldik. Her yer çok güzel, manzaranın tadını çıkaracağız. Kar yağdığında her zaman geliyoruz. Kartpostal gibi ortam var. Çok güzel fotoğraflar çektirdik" diye konuştu.

Kar yağışını görünce kent merkezinden Boztepe'ye çıktığını söyleyen Zeynep Su Cörüt (15) ise "Teleferikle buraya geldik. Arkadaşlarımla kar topu oynayıp, kızakla kayıyoruz. Her yer bembeyaz çok güzel" dedi.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com

