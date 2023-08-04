Ordu'nun Ünye ilçesinde çocuklar kendileri için hazırlanan özel şenlikte doyasıya eğlendi. Şenlikte çocuklara birbirinden farklı etkinlikler sunuldu ve aileler de bu mutluluğa ortak oldu.

Ordu'da çocuklar şenlikte unutulmaz bir gün yaşadı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde çocuklar kendileri için hazırlanan özel şenlikte doyasıya eğlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan özel alanda düzenlenen eğlencede çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Birbirinden farklı renkli yarışmalar, konserler ve gösterilerin yer aldığı şenlikte doyasıya eğlenen çocukların mutluluklarına aileleri de ortak oldu.

Şişme parkurlar, yüz boyama, balon katlama atölyeleri, holihop, halat yarışları, mini disko gösterisi, sihirbaz gösterisi, zenco jonklör show, bilim şov, transformers robot gösterisi, ateş şov ve kent orkestralarının yer aldığı konserde çocuklara da çeşitli ikramlar verildi.

"Her şey çocuklarımız gülsün diye"

Çocuklar için hazırlanan festivalde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Birbirinden renkli yarışmalar, müzikaller ve gösterilerle üç gün süren 'Ordu Çocuk Şenliği'nin son gününde, Ünye ilçemizde çocuklarımızın sevincine ortak olduk. İyi ki varsınız evlatlarım, siz hep gülün. Her şey çocuklarımız gülsün diye" dedi.

Diğer yandan etkinlik süresi boyunca Miki-Mini Fare, Tom ve Jerry, Tahta Bacak ve Palyaço gösterileri de ailelerden tam not aldı.