Ordu'da apartman merdiveninde yaşanan kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 75 yaşındaki Abdullah Barın, apartmanın merdiven boşluğundan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde apartmanın merdiven boşluğundan düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Sakarya Mahallesi'nde 5 katlı apartmanda ikamet eden 75 yaşındaki Abdullah Barın, dengesini kaybederek 4'üncü kattaki merdiven boşluğundan zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Barın'ın cenazesi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam