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Ölü caretta caretta sahile vurdu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağası ölüsü bulundu. Yürüyüş yapan vatandaşlar sahile vurmuş ölü kaplumbağayı fark etti. Vatandaşlar ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ölü bulunan kaplumbağanın, nesli tükenme tehlikesi bulunan caretta caretta olduğu anlaşıldı.