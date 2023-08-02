Olta İğnesi Yutan Yaban Kuşu Kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde olta iğnesi yutan yaban kuşu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı. Gölkay Park çevresinde devriye gezen ekipler, sulak alanda yaralı yaban kuşları olduğunu fark etti. Yapılan incelemelerde bir kuşun telef olduğu, diğer kuşun ise olta iğnesi yuttuğu tespit edildi. Olta iğnesi çıkarılan kuş tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.