Olta İğnesi Yutan Yaban Kuşu Kurtarıldı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde olta iğnesi yutan yaban kuşu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı. Gölkay Park çevresinde devriye gezen ekipler, sulak alanda yaralı yaban kuşları olduğunu fark etti. Yapılan incelemelerde bir kuşun telef olduğu, diğer kuşun ise olta iğnesi yuttuğu tespit edildi. Olta iğnesi çıkarılan kuş tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.
Olta iğnesi yutan yaban kuşu böyle kurtarıldı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde olta iğnesi yutan yaban kuşu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.
Gölkay Park çevresinde devriye gezen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri sulak alanda iki yaralı yaban kuşunun olduğunu fark etti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde kuşlardan birinin telef olduğu anlaşıldı. Bulunduğu yerden alınan diğer kuşun ise olta iğnesi yuttuğu görüldü. Olta iğnesinin çıkarılmasının ardından tedavi edilen kuş doğaya salındı.