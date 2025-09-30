Öğretmen Heimlich Yöntemiyle Öğrencisini Kurtardı

SİVAS'ta teneffüs sırasında boğazına mandalina parçası kaçan Ertan Polat'ı (10) nöbetçi öğretmen Gülsüm Ekici heimlich yöntemiyle kurtardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentteki Alibaba Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda teneffüs sırasında 5'inci sınıf öğrencisi Ertan Polat'ın boğazına mandalina parçası kaçtı. Soluk borusu tıkanan Polat, bir anda nefes almakta güçlük çekti. Çevresindeki arkadaşlarının haber vermesiyle nöbetçi öğretmen Gülsüm Ekici, Polat'ın yardımına koştu. Ekici, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen ilk yardım eğitiminde öğrendiği heimlich manevrasıyla öğrencinin boğazına kaçan mandalina parçasını çıkarmasını sağladı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,