Öğretmen Heimlich Yöntemiyle Öğrencisini Kurtardı

Güncelleme:
Sivas'ta, teneffüs sırasında boğazına mandalina parçası kaçan 10 yaşındaki Ertan Polat, nöbetçi öğretmen Gülsüm Ekici tarafından heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kentteki Alibaba Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda teneffüs sırasında 5'inci sınıf öğrencisi Ertan Polat'ın boğazına mandalina parçası kaçtı. Soluk borusu tıkanan Polat, bir anda nefes almakta güçlük çekti. Çevresindeki arkadaşlarının haber vermesiyle nöbetçi öğretmen Gülsüm Ekici, Polat'ın yardımına koştu. Ekici, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen ilk yardım eğitiminde öğrendiği heimlich manevrasıyla öğrencinin boğazına kaçan mandalina parçasını çıkarmasını sağladı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

