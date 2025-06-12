Osmaniye'de Minik Öğrencilerin Geri Dönüşüm Defilesi

OSMANİYE'de minik öğrenciler, atık malzemeler kullanılarak tasarlanan kıyafetler defilede sergilendi. Kavanoz kapağı, çöp poşeti ve karton gibi geri dönüştürülebilir materyallerle hazırlanan tasarımlar, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Osmaniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün organizasyonuyla nikah salonunda düzenlenen etkinlikler, Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi müzik öğretmenleri Barış Özer ve Metehan Artış tarafından bestelenen 'Sıfır Atık' ve 'Su' temalı eserlerin, öğrenciler tarafından seslendirilmesiyle başladı. Devamında ise 23 Nisan Anaokulu öğrencileri 'Sıfır Atık' temalı rap şarkılarıyla sahne aldı. Etkinliğin en dikkat çeken bölümü ise minik öğrencilerin atık malzemelerden tasarladığı elbiselerin sergilendiği defile oldu. 23 Nisan Anaokulu ve Seher Sare Özden Anaokulu öğrencilerinin sahnelediği defile, katılımcılar tarafından büyük alkış aldı. Geri dönüşümün önemine dikkat çeken bu anlamlı gösteride, çocukların mutluluğu da yüzlerinden okundu.

Etkinlikte konuşan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, öğrencilerin geri dönüşümle nasıl yaratıcı eserler ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Hepsini canı gönülden kutluyoruz. Biz de Osmaniye Belediyesi olarak Geri Dönüşüm Merkezi'mizi yapıyoruz. Osmaniye'mizi güzelleştirme aşkıyla çalışıyoruz" dedi. Başkan Çenet, programa katkı sağlayan tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

Program sonunda Atatürk Lisesi, 23 Nisan Anaokulu, Seher Sare Özden Anaokulu, Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi ve Yavuz Selim İlkokulu'na teşekkür belgeleri takdim edildi. Ayrıca salon girişinde, öğrencilerin atık malzemelerden tasarladığı günlük kullanım eşyaları ve hediyelik ürünler de sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: Osmaniye,