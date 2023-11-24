Niğde'de trafik kazasında ölen avukatın cenazesi defnedildi

NİĞDE - Niğde Çamardı ilçesi Üçkapılı yolunda seyir halindeyken kalp krizi geçirerek kaza yapan avukat Emre Alakuş kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Avukat Emre Alakuş için Niğde Adliyesi önünde tören düzenlendi.

Düzenlenen törene, genç avukatın ailesi ve yakınları ile Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Barosu Başkanı Emin Alper Öztürk ve meslektaşları katıldı.

Avukat Emre Alakuş'un cenazesi, Niğde Adliyesi önünde yapılan törenin ardından Fatih Sultan Mehmet Cami'de kılınan cenaze namazına müteakip Hıdırlık Mezarlığı'na defnedildi.

Avukat Emre Alakuş evli ve 2 çocuk babasıydı.