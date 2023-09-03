Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde etkili olan sağanak sel sonucu, Tuzköy Mahallesi'nde bir otomobil sel sularına kapılarak kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda otomobildeki karı koca cansız olarak bulundu. Cenazelerin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki karı kocanın cansız bedenlerine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Tuzköy Mahallesi'nde etkili olan sağanak sele neden oldu. Bölgedeki vatandaşlar jandarma ve AFAD ekiplerine 40 EK 339 plakalı otomobilin sel sularına kapılarak gözden kaybolduğunu bildirdi. Bölgede jandarma ve AFAD ekipleri sel sularına kapılan otomobil için arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda sürüklenen otomobildeki Şevket Ş.Ş. (62) ile eşi Zöhre Ş.'nin (60) cansız bedenine ulaşıldı.

Çiftin cenazelerinin dere yatağından çıkarılması için çalışmalar sürüyor. - NEVŞEHİR