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Nevşehir'de tuvalette yaşlı bir kadın hayatını kaybetti

Nevşehir'in Avanos ilçesinde tuvalette görevli olan 74 yaşındaki bir kadın, oturduğu sandalyeden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.