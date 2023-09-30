Nevşehir'de tuvalette yaşlı bir kadın hayatını kaybetti
Nevşehir'in Avanos ilçesinde tuvalette görevli olan 74 yaşındaki bir kadın, oturduğu sandalyeden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Nevşehir'de tuvalette görevli yaşlı bir kadın, oturduğu sandalyeden düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçesinde Bahçelievler Mahallesi amfi tiyatronun bulunduğu alanda bulunan tuvalette görevli 74 yaşındaki Semiha Bulduk oturduğu sandalyeden düşerek yaralandı. Tuvaleti kullanmak için gelen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR