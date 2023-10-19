Nevşehir Çevre Yolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Nevşehir çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bir tırın kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet şarampole devrildi ve tır da şarampole girdi. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Cevher Dudayev Mahallesi Çevre yolunda meydana gelen kazada, Soner Ö.'nün kullandığı 42 L 0153 tır, önünde seyreden Şahin C'nin kullandığı 50 FD 550 plakalı arpa yüklü kamyonete arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet şarampole devrilirken, tır da makaslayarak şarampole girdi. Kamyonette bulunan arpanın yola saçılması nedeniyle, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ile birlikte kamyonette bulunan 2 kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR