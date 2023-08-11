Nesli Tükenmekte Olan Çizgili Sırtlan Yavrusu Araç Çarpması Sonucu Öldü

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan çizgili sırtlan yavrusuna araç çarptı.

Olay, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Köklüce ve Beybostan köyleri arasında ki yolda meydana geldi. Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan yavrusuna gece saatlerde bir araç çarptı. Yaralanan yavru sırtlan öldü.

Köylü vatandaşlar sabah çizgili sırtlana fark ederek, yetkililere bildirdi. - ADIYAMAN