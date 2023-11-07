Muş'ta engelli çocuğa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

Muş'un Karabey köyünde yaşayan ve akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Emir Ali Uslu, "Annem beni bayramlarda sırtında gezdiriyordu, çok zorluk çekiyordu. Bayrama gidemediğim için çok üzülüyordum" dedi.

Türkiye'de ve 14 ülkede gönüllü yardım faaliyeti yürüten "İyilik Ailesi Platformu" üyeleri, Muş'ta yaşayan 12 yaşındaki engelli Emir Ali Uslu'nun akülü tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi. Muş merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Karabey köyünde yaşayan Uslu, havale geçirmesi sonucunda 2 yaşındayken engelli kaldı. 10 yıldır engelli çocuğuna gözü gibi bakan anne, özellikle bayramlarda çocuğunu sırtında taşıyarak köyde gezdiriyordu.

Köy yerinde sırtından çocuğunu gezdirmesi oldukça zor olduğu için sosyal medyadan İyilik Ailesi Platformu'na ulaşan annenin çağrısına duyarsız kalmayan platformun Muş'taki üyeleri, akülü sandalyeyi köye götürerek Emir Ali'ye hediye etti. Akülü sandalyeye kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Uslu, bayramlarda annesinin kendisini sırtında gezdirdiğini ifade ederek, "Annem beni sırtımda gezdiriyordu. Çok zorluk çekiyordu. Eski bir sandalyem vardı. Eski olduğu için yolda gitmiyordu. Çok mutlu oldum, teşekkürler. Artık akülü tekerlekli sandalye ile okula gidebiliyorum. Annem beni bayramlarda sırtında gezdiriyordu, çok zorluk çekiyordu. Bayrama gidemediğim için çok üzülüyordum. Annem beni sırtında bayramlara götürüyordu ve getiriyordu" dedi.

Emir'in ailesinin kendilerine sosyal medyadan ulaştığını ifade eden İyilik Ailesi Platformu Muş Sorumlusu Ömer Varlık, "Bizler Muş'ta sosyal sorumluluk projelerini yürütüyoruz. Emir Ali bize sosyal medyadan ulaştı. Emir Ali yürüme sıkıntısı çekiyor. Belden aşağısı tutmuyor, yürüyemiyor. Bu olay bize sosyal medyadan ulaştı. Bizde Emir Ali'nin isteğini ve talebini yerine getirdik. Ankara'daki ve İstanbul'daki ekibimize video gönderdik. Bize akülü sandalye gönderdiler. Karabey köyüne geldik. Akülü sandalyesini teslim ettik. Emir Ali'nin mutluluğunu görünce bizlerde mutlu oluyoruz. Bu işleri yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Emir Ali'nin evi köyün dışında kalıyor. Arkadaşlarının yanına gidemiyordu. Bu nedenle üzülüyordu. Arkadaşlarının yanına rahat gidip gelemiyordu, oynayamıyordu. Arkadaşları ona uğruyordu. Annesi Emir Ali'yi sırtında taşıyıp arkadaşların yanına götürüyordu ya da okula götürüyordu. Emir Ali'nin sandalyesi vardı. Eski olduğu için fazla işlevi yoktu. İş görmüyordu. Bizde Emir Ali'ye akülü sandalye verdik. Arkadaşlarının yanına ve okula daha rahat gitsin gelsin diye. Kendisi köyde daha rahat gezsin diye akülü sandalye verdik" şeklinde konuştu.

Oğlunun havale geçirdikten sonra engelli kaldığını söyleyen baba Mevlit Uslu ise "Emir Ali 2 yaşında havale geçirdi. Şimdi 12 yaşında. Havaleden sonra maalesef belden aşağı tutmuyor ve yürüyemiyor. İyilik Ailesine ulaştık. Allah razı olsun, yardımcı oldular. Durumumuzu anlattık. Akülü araba getirdiler. Emir Ali çok mutlu oldu. Arkadaşlarının yanına gidemiyordu, oyun oynamıyordu. Evimiz köyün dışında. Ben veya annesi sırtımızda götürüyorduk Emir Ali'yi. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Emir ve bizde çok sevindik. Eski bir sandalyesi vardı, iş görmüyordu. Şimdi ise kendi imkanlarıyla gidip geliyor. Ben ve annesi Emir Ali'yi sırtımızda okula ve arkadaşlarının yanına götürüyorduk. Ali artık arkadaşlarının yanına rahat gidip gelebilir" ifadelerini kullandı.

Anne Fatma Uslu da, Emir'i bayram günlerinde sırtında taşıyarak köyde gezdirdiğini ifade ederek, "Emir Ali çok zorluk çekti. Şu an çok güzel oldu. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Bayram günü bana çok zor geliyordu. Emir Ali'ye de zor geliyordu. Emir Ali akülü arabasıyla artık gidip geliyor. Emir ve bende çok mutlu oldum. Bayram günü çocuklar hepsi geziyor. Emir Ali gidemediği için ağlıyordu. Bayramda misafir eve geliyor bende onlarla ilgileniyorum. Emir Ali köye bayrama gidemiyor ve üzülüyor. Emir Ali'yi sırtımda taşıdığım için utanıyorum. Şimdi akülü tekerlekli sandalyesi var, o da mutlu oldu bende mutlu oldum. Artık Emir Ali okula tek başına gidebilir, çocukların yanına gidebilir. Ben de çok rahatladım" dedi. - MUŞ