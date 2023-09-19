Muğla'da park halindeki üç araç yanarak kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki üç araç yanarak kullanılmaz hale geldi. İsmetpaşa Mahallesi'nde park halindeki araçta çıkan yangın, diğer araçlara da sıçradı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Amirliği ekipleri yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki üç araç yanarak kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde park halindeki araçta elektrik aksamından yangın çıktı. Alevlerin park halindeki iki araca sıçramasıyla üç araçta yangın başladı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürdü. Üç araç yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA