Muğla'da park halindeki üç araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki üç araç yanarak kullanılmaz hale geldi. İsmetpaşa Mahallesi'nde park halindeki araçta çıkan yangın, diğer araçlara da sıçradı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Amirliği ekipleri yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.