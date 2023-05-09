Mudanya Belediyesi Tirilye Mezarlık yolunda çalışmalar yapıyor

Mudanya Belediyesi, Tirilye Mezarlık yolunda yağmur suyu toplama hattı için çalışmalara başladı.

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tirilye Mezarlık yolunda üstyapı çalışması yürütüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol parkeyle kaplanacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Hemşehrilerimizin daha fazla mağduriyet yaşamaması için üstyapı çalışmalarına başladık. Yol düzenleme ve malzeme seriminin ardından kısa süre içinde sokak parke ile kaplanacak. Mahallemizin en fazla şikayet gelen bölgedeki sorunu da çözülmüş olacak. Her zaman olduğu gibi Mudanya'mızın tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor, kentimizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.