Milyonlarca insan izledi! Tepsiye dizdiği timsahı soslayıp fırına attı, sonra da afiyetle yedi - Haberler

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Milyonlarca insan izledi! Tepsiye dizdiği timsahı soslayıp fırına attı, sonra da afiyetle yedi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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TikTok'ta yemek videoları paylaşan '@yibili3' isimli kullanıcının paylaştığı video kısa süre içerisinde 40 milyondan fazla görüntülenme aldı. Adam, tepsiye dizdiği timsahı sosladıktan sonra fırına attı. Pişmesinin ardından da afiyetle yedi. İzleyiciler, videoya eleştiri yağdırdı.

TikTok'ta yapılan birbirinden ilginç paylaşımlar, her geçen gün daha da garip bir hal alıyor. Son olarak TikTok'ta yayınladığı yemek videolarıyla tanınan '@yibili3' isimli kullanıcının paylaşımı, izleyenleri dumura uğrattı.

TİMSAHI FIRINA DİZDİ

Sosyal medya kullanıcısı, milyonlarca tıklanan videoda, timsah pişirmenin yöntemlerini anlattı. Önce timsahı fırına dizen adam, daha sonra ise üzerine sos döktü.

PİŞİRDİKTEN SONRA AFİYETLE YEDİ

Timsahı fırına atıp beklemeye koyulan adam, daha sonra fırından çıkardığı timsahı keserek etinin pişip pişmediğini kontrol etti. Timsahın piştiğinden emin olduktan sonra timsahı arkadaşıyla birlikte yemeye koyulan adam, arkadaşından yemeği beğenmesine de sevindi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Tiktok, Yaşam, Haberler

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