Milleyha Sulak Alanı, Göç Mevsiminde Kuşların Uğrak Noktası Oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğal sit alanı ilan edilen Milleyha Sulak Alanı, bu yıl 315 farklı kuş türünü ağırlıyor. Doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için vazgeçilmez bir rota haline gelen alan, leylekler ve su kuşları ile göz alıcı manzaralar sunuyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde geçen hafta doğal sit alanı ilan edilen Milleyha Sulak Alanı, göç mevsiminde yüzlerce kuş türünü ağırlıyor.

Samandağ ilçesindeki doğal sit alanı ilan edilen Milleyha Sulak Alanı'nda bu yıl 315 farklı kuş türü kaydedildi. Doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların uğrak noktası haline gelen alanda, kuşların gökyüzündeki dansı ve sulak alandaki hareketliliği objektiflere yansıdı. Özellikle leylekler ve çeşitli su kuşlarının oluşturduğu görüntüler güzel görüntüler seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

