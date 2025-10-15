'Millet kafayı yemiş' yorumları yapılıyor! Vatandaşın sözleri ünlü oyuncuyu şaşkına çevirdi

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 20. sezonuyla ekranlara gelmeye devam ederken, dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan sosyal medyanın gündemine oturdu.

"SAKIN BİZİ BIRAKIP GİTME"

Son bölümde yaralanan Hüsnü Çoban'ı gören bir vatandaş, oyuncuyla karşılaşınca duygularına hakim olamadı. Vatandaş, "Çok üzüldük. Sakın bizi bırakıp gitme diziden!" diyerek oyuncuya seslendi.

"MİLLET KAFAYI YEMİŞ"

O anlar kısa sürede sosyal medyada viral olurken, videonun altına binlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar tepkilerini esprili şekilde dile getirdi:

Bazı insanlar bu dizileri gerçekten çok ciddiye alıyor.

Adam oyunculuk kariyerini iki karakterle bitirecek resmen.

Tek diziyle emekli olacaklar.

Allah başka dert vermesin ablam.

Millet kafayı yemiş.

Hüsnü Çoban karakteri, 2006'dan bu yana dizinin en sevilen isimleri arasında yer alırken, izleyicilerin karaktere olan bağlılığı bir kez daha dikkat çekti.