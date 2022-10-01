Mikrofonu eline alan kadın astsubay, söylediği türküyle herkesi kendine hayran bıraktı

Mezuniyet töreninde mikrofonu eline alan kadın astsubay, seslendirdiği "Kerkük Zindanı" türküsüyle alandakileri mest etti. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde "Kerkük Zindanı" parçasını seslendiren kadın astsubay büyük beğeni topladı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.