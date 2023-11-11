Merzifon'da zincirleme kaza: 5 sürücü yaralandı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 5 sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Merzifon- Samsun karayolu Kayadüzü köyü Tüneller mevkisinde meydana geldi. Merzifon ilçesinden Samsun istikametine seyir halinde olan Ramazan Gün yönetimindeki 55 ACN 924 plakalı TIR, Mustafa Aktan yönetimindeki 06 DMK 127 plakalı otomobille çarpıştı. Kazaya, Metin Tiryaki yönetimindeki 34 GL 3677 otomobil, Serkan Günsel yönetimindeki 54 ADK 813 plakalı otomobil, Tolga Uludağ yönetimindeki 50 SP 085 plakalı otomobiller de karıştı.

Zincirleme yaşanan kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 sürücü, ilk müdahalelerinin ardından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücülerden Mustafa Aktan'ın durumunun ağır olduğu, diğer sürücülerin ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)