Mersin'deki Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan bir mobilya döşeme imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MERSİN'in Toroslar ilçesindeki bir mobilya döşeme imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yalınayak Mahallesi'ndeki imalathanede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, iş yerinin üstündeki eve sıçramadan söndürüldü. Yangın hasara yol açarken, çıkış nedeniyle ilgilş çalışma başlatıldı.