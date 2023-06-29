Mersin'de denizde kaybolan Suriyeli gencin cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde denize giren Suriye uyruklu genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda gençin cansız bedenine ulaşıldı.

MERSİN'in Mezitli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan Suriye uyruklu Ayman Mohammed'in (26) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mezitli ilçesi Mezgitli Plajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Ayman Mohammed, akıntıyla birlikte açığa sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Ayman Mohammed için arama çalışması başlattı. Ayman Mohammed'in olayı duyarak sahile gelen eşi Dünya Mohammed (20) sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu.Ayman Mohammed, bu sabah Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından ölü bulundu. Mohammed'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.