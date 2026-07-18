Anamur'daki Doğal Güzelliklerin Ortasındaki Cami Dronla Görüntülendi

MERSİN'in Anamur ilçesinde yaklaşık 9 metrekarelik kullanım alanıyla doğal güzelliklerin ortasında ziyaretçilerini ağırlayan cami dronla görüntülendi.

İlçenin bağlı Pınarlar mevkisinde bulunan ve yaklaşık 9 metrekarelik kullanım alanıyla dikkat çeken cami, doğal güzelliklerin ortasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Anamur-Ermenek kara yolu üzerinde yer alan cami, yıllardır güzergahı kullananlara ibadet imkanı sunarken, bölgenin en dikkat çeken simgeleri arasında gösteriliyor. Tek kubbesi, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki minaresi ve sade mimarisiyle öne çıkan cami, küçük ölçülerine rağmen bir camide bulunması gereken temel mimari unsurları bünyesinde barındırıyor. Çevresi asırlık çınar ağaçları ve doğal kaynak suyuyla çevrili olan yapı, inanç turizmi ile doğa turizmini aynı noktada buluşturuyor.

YOLCULARIN İBADET VE MOLA NOKTASI

Anamur-Ermenek kara yolunun yaklaşık 20'nci kilometresinde bulunan cami, özellikle sürücüler ve çevre mahalleliler tarafından vakit namazlarında yoğun olarak kullanılıyor. Caminin hemen yanında bulunan doğal kaynak suyu, vatandaşların abdest ihtiyacını karşılıyor. Altından geçen küçük dere, serin havası ve çınar ağaçlarının oluşturduğu doğal gölgelik sayesinde cami, özellikle yaz aylarında yolcuların dinlenmek için tercih ettiği önemli duraklardan biri haline geliyor. Doğayla iç içe konumu nedeniyle ziyaretçiler yalnızca ibadet etmek için değil, bölgenin eşsiz manzarasını görmek ve hatıra fotoğrafı çekmek amacıyla da buraya uğruyor.

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yeşillikler içerisindeki cami Anamur Diyanet Haber Koordinatörü Ahmet Tokdemir tarafından dronla görüntüledi. Havadan kaydedilen görüntülerde caminin dev çınarların arasında adeta saklanan görüntüsü, doğal kaynak suyu, dere yatağı ve yemyeşil doğası dikkat çekti. İç mekanda ise caminin sade, temiz ve huzur veren atmosferi objektiflere yansıdı. Bölge sakinleri, caminin uzun yıllardır hem mahalle halkına hem de kara yolunu kullananlara hizmet verdiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı