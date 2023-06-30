Merkezefendi Belediyesi Geri Dönüşüm Parkı, havanın ısınması ve okulların tatile girmesiyle minik ziyaretçilerini ve ailelerini ağırlamaya hazır. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çocukların parkları daha da güzelleştirdiğini belirterek, Geri Dönüşüm Parkı'nda atıkların dönüşümüyle yapılan bambaşka bir dünyayı keşfettiklerini söyledi.

Merkezefendi Belediyesi Geri Dönüşüm Parkı, minikleri ve ailelerini bekliyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Okullar tatil, havalar güzel. Doyasıya eğlenen çocuklarımız parklarımızı daha da güzelleştiriyor" dedi.

Tamamı metal, plastik, cam gibi atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesiyle oluşturulan Servergazi Mahallesi 417 Sokak'taki Geri Dönüşüm Parkı, havanın ısınması ve okulların tatile girmesiyle minik ziyaretçilerini ve ailelerini ağırlamaya hazır.

"ÇOCUKLARIMIZ PARKIMIZI DAHA DA GÜZELLEŞTİRİYOR"

Yeni parklar ve yaşam alanları ile ilçeyi daha da yaşanabilir hale getirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemize birbirinden güzel üç tematik park kazandırdık. Çocuklarımız bu parklarımızda rahat, temiz, güvenli ve yeşillikler içinde oyun oynuyorlar. Okullar tatil, havalar güzel. Doyasıya eğlenen çocuklarımız parklarımızı daha da güzelleştiriyor. Çocuklarımız, Geri Dönüşüm Parkı'nda, atıkların dönüşümüyle yapılan bambaşka bir dünyayı keşfediyor" dedi.