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Batman'da Çekirgeyi Etle Besledi, Görüntüledi

Batman'da Çekirgeyi Etle Besledi, Görüntüledi
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Batman'ın Gercüş ilçesinde mercimek hasadı yapan Salih Kavak, tarlada karşılaştığı dev çekirgeyi etle besleyip o anları cep telefonuyla kaydetti. Çekirgenin et yediği anlar görüntülere yansıdı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde mercimek hasadı yapan Salih Kavak, arazide karşılaştığı çekirgeyi etle besleyip, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

İlçede arkadaşlarına yardım etmek amacıyla mercimek tarlasına giden Salih Kavak, hasat sırasında fark ettiği çekirgeyi cep telefonuyla kayıt altına aldı. Kavak ve arkadaşları, çekirgeyi yakından inceleyip daha sonra doğal ortamına bıraktı. Yanlarındaki etten küçük bir parça verdikleri çekirgenin et yediği anlar da görüntülere yansırken, Salih Kavak, "Gercüş ilçesinde arkadaşlarıma mercimek hasadı için yardıma gitmiştim. Tarlada bu dev çekirgeyi gördük. Önce elimize aldık, inceledik ve yere bıraktığımızda yürümeye başladı. Ardından biraz et verdik ve verdiğimiz eti yedi. Bu canlıların tarıma bir zararı olmadığını düşünüyorum. Oldukça zararsızlar, lütfen kimse onları öldürmesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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