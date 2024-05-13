Üye Girişi
Haberler

Menzil şeyhinden ikram uyarısı: Başkasının hakkına giriyorsunuz, 1 tane alın

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menzil şeyhi, dağıtılan ikramlardan bazı kişilerin çok fazla aldığını görünce çevredekileri uyardı. Şeyh, "1 tane alın, 2 tane alırsanız olmaz. Başkasının hakkına girmiş oluyorsunuz" diyerek avuç avuç şeker alan kişilere tepki gösterdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Menzil Cemaati'nin lideri, dağıtılan ikramlardan avuç avuç alanları görünce tepki gösterdi. Ancak çevredeki kişilerin, şeyhin uyarılarına aldırış etmediği ve daha fazla almaya çalıştığı görüldü.

AVUÇ AVUÇ ŞEKER ALDILAR

Türkiye'nin en büyük dini tarikatlarından biri olan Menzil Cemaati'nde tarikat lideri ve çevresindeki kalabalık bir masanın üzerindeki ikramlardan almaya başladı. Ancak bazı kişilerin ikramlardan birer tane almak yerine avuç avuç alarak ceplerine doldurduğu görüldü.

"1 TANE ALIYORSUNUZ, FAZLA YOK"

Durumu fark eden Menzil şeyhi etrafındaki kişilere uyarıda bulunarak, "1 tane alıyorsunuz, fazla yok. Yetmez kimseye.1 tane alın, 2 tane alırsanız olmaz. Başkasının hakkına girmiş oluyorsunuz" dedi.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Ancak çevredekilerin, şeyhin uyarılarına aldırış etmediği ve daha fazla almaya çalıştığı görüldü. Bunun üzerine ise Menzil şeyhi, "Hadi biz çekilelim" diyerek bulunduğu yerden ayrıldı. O anlardan geriye ise cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Yaşam

3.Sayfa Yaşam Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti
500

Yorumlar (2)

kripto para:

din elden gidiaaeeeyyaaahh

2
3
yanıtYanıtla
Murat Kara:

vay be

3
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title