Menzil şeyhinden ikram uyarısı: Başkasının hakkına giriyorsunuz, 1 tane alın

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Menzil Cemaati'nin lideri, dağıtılan ikramlardan avuç avuç alanları görünce tepki gösterdi. Ancak çevredeki kişilerin, şeyhin uyarılarına aldırış etmediği ve daha fazla almaya çalıştığı görüldü.

AVUÇ AVUÇ ŞEKER ALDILAR

Türkiye'nin en büyük dini tarikatlarından biri olan Menzil Cemaati'nde tarikat lideri ve çevresindeki kalabalık bir masanın üzerindeki ikramlardan almaya başladı. Ancak bazı kişilerin ikramlardan birer tane almak yerine avuç avuç alarak ceplerine doldurduğu görüldü.

"1 TANE ALIYORSUNUZ, FAZLA YOK"

Durumu fark eden Menzil şeyhi etrafındaki kişilere uyarıda bulunarak, "1 tane alıyorsunuz, fazla yok. Yetmez kimseye.1 tane alın, 2 tane alırsanız olmaz. Başkasının hakkına girmiş oluyorsunuz" dedi.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Ancak çevredekilerin, şeyhin uyarılarına aldırış etmediği ve daha fazla almaya çalıştığı görüldü. Bunun üzerine ise Menzil şeyhi, "Hadi biz çekilelim" diyerek bulunduğu yerden ayrıldı. O anlardan geriye ise cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.