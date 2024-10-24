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Menzil Cemaati'nde kameraların önünde miras kavgası

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Menzil'deki miras kavgası artık kameraların önüne taşmaya başladı. Menzil şeyhi Abdülbaki Erol'un ölümü sonrasında 3 kardeşin girdiği miras kavgası "Ağabey sen şimdi böyle konuşuyorsun da babamın vefatının ikinci günü sizinkiler dergah bastılar" sözleriyle kayıtlara geçti.

Merkezi Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyü olan cemaatin "Gavs" olarak nitelenen lideri şeyh Abdulbaki Erol'un 12 Temmuz 2023'te ölmesinin ardından oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek arasında miras kavgası çıktı.

KAMERALAR ÖNÜNDE TARTIŞTILAR

Şirketleri, vakıf ve dernekleri bulunan ve adeta holdingleşen Menzil'deki miras kavgası dallanıp budaklanıyor. Miras kavgasına tutuşan 3 kardeş artık kameralar önünde tartışmaya çekinmiyor. Gelen son görüntüde kardeşlerin tarikat mensuplarının önünde tartışmaya tutuştuğu görüldü.

"KİRALARIN FAİZİNİ BİLE İSTEDİLER"

Konuşma sırasında kardeşlerden biri "Sofileri oradan çıkartıp, kiraların faizini bile istediler. Bunu nasıl çözeceksin acaba?" diyerek serzenişte bulundu.

"SİZİNKİLER DERGAH BASTILAR"

Bu ifadeden sonra söze giren diğer kardeş ise "Ağabey sen şimdi böyle konuşuyorsun da babamın vefatının ikinci günü sizinkiler dergah bastılar. Ben sana geldim bak. Daha 2. gün hüküm bile çıkmadan. Ağabey bak millet birbirini yiyecek. Sen kızdın dışarıya çıktın. Sen bana ilk gün demedin mi her şey mirastır?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İkili arasındaki tartışmayı sofilerden biri "Haydi, haydi, haydi, haydi" diye bağırarak sonlandırdı.

Menzil Cemaati'nde kameraların önünde miras kavgası
Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (1)

isa kızmaz:

Sizin peşinize düşüpte kurtulacağını sanan zavallı insanlara yanarım.

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