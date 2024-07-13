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Mentör Adil Yıldırım: Kadınlar erkeklerden daha zeki

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Mentör ve yazar Adil Yıldırım, Haber Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Yıldırım, kadınların erkeklerden daha zeki olduğunu ve kadınların hızlı kavrama yetenekleri ve duygusal algılarından dolayı zekalarının erkeklerden ileride olduğunu ifade etti.

Mentör ve yazar Adil Yıldırım Haber Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu.

Kadınların erkeklerden daha zeki olduğu ile ilgili konuşan Mentör ve yazar Adil Yıldırım, "Kadınlar inanılmaz hızlı kavrayan varlıklar. Kadınların zekaları bizden çok ilerde. Kadın bir kere hem hisseder hem kavrar ama duyguları üstün gelir. Aslında duyguları önceden kavradığı şeylerin üstüne geçiyor. 'Adam beni seviyor, benimle param için birlikte değil' diyerek kendini kandırır.15 bin kadınla çalıştım. Ben bir şeyleri anlamayan kadınla karşılaşmadım, görmezden gelen kadınlar oldu hep. Kadınları en çok duygu durumları zorluyor." dedi

Mentör Adil Yıldırım: Kadınlar erkeklerden daha zeki

Haberler.com / Melis Yaşar - Yaşam

Gökay Kalaycıoğlu Evlilik Kadın Yaşam Kültür Sanat Haberler

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