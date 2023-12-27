MasterChef'te Yapılan Osmanlı Lezzeti! Keşkek
MasterChef All Star programında yapılan ve merak uyandıran 'Keşkek' yemeğinin bir Osmanlı klasiği olduğunu Şef Reşat Aydın açıkladı. Keşkek'in asıl kaynağının harise olduğunu belirten Aydın, bu yemeğin nasıl yapıldığını da izleyicilerle paylaştı. Yüz güzelliğine de olumlu etkileri olduğu söylenen keşkek, tarihi bir lezzet olma özelliği taşıyor.
MasterChef All Star'da ilgiyle izlenen keşkek yemeği, Şef Reşat Aydın'ın açıklamalarıyla gündeme oturdu. Şef Aydın, keşkeğin aslında Osmanlı mutfağının bir lezzeti olan "Herise" adlı yemekle bağlantılı olduğunu belirtti. Miami'nin ünlü şefi, tarihi kaynaklarla desteklediği bilgileriyle keşkeğin kökenini hariseye dayandırdı.
MasterChef Türkiye All Star'ın son bölümünde keşkek tarifi, izleyicilerin merakını cezbetmeyi başardı. Şef Reşat Aydın, keşkeğin gerçek ismini "Herise" olarak açıklarken, pirinç, buğday, kuzu, dana, tavuk, kaz gibi etlerle yapılan çeşitlerine dikkat çekti. Aydın, keşkeğin sadece bir yemek değil, Türk mutfağının önemli bir baş aktörü olduğunu vurgulayarak pişirme teknikleri ve faydaları hakkında bilgi verdi.
Osmanlı tarihine dayanan keşkek tarifinde "Herise" olarak geçen yemeğin ünlü hekim Muhammed Bin Mahmud Şirvani'nin eserlerinde yer aldığını söyleyen Şef Reşat Aydın, modern Türk mutfağı anlayışına bu eserlerin ışık tuttuğunu ifade etti.
Yapılan keşkeğin tarifinde, yüzü güzelleştirme, bedeni güçlendirme, meni ve cinsel gücü artırma gibi çeşitli faydaların bulunduğu kaydedildi. Şef Aydın, bu özel tarifin Türk mutfağını modern mutfak anlayışına taşıdığını ve yüzü güzelleştiren keşkeğin tarihini daha da zenginleştirdiğini belirtti.
Eğer keşkek tarifini merak ediyorsanız, aşağıdaki tarifi mutlaka denemenizi öneriyoruz. Bu özel tarif, Türk mutfağının değerini ortaya koymak adına MasterChef Türkiye programına ve değerli jürilere teşekkür ederek son buldu.
HERİSE (KEŞKEK)
Malzemesi:
Kuzu gerdan 350 gr (kasabınızda 1 parmak kalınlığında kesilmiş
Kuzu incik350 gr
Beyaz buğday 1 kg ( 6 su bardağı ) 6 saat suda ıslatılmış
Kuyruk yağı: 75 gr
Tereyağı : 75 gr
Sarımsak: 4 diş
Kuru soğan :½ baş
Tarçın :½çay kaşığı
Beyaz toz biber:½çay kaşığı
Kimyon : ½ çay kaşığı
Tuz : yeterince
Kaynamış su
Tarifi
Bir düdüklü tencereye Kuzu gerdan ve kuzu incikleri çok küçük doğradığınız kuyruk yağın da az mühürleyip, sarmısak ve çok ince doğranmış soğanınızı ileve edip sıcak suyunu ilave ediniz. Kapağını kapatıp etlerin çok iyi pişmesini sağlayanız. Öyle pişmeli ki kemiği tutuğunuzda et kemikten ayrılmalı.
Pişen etleri suyundan çıkarıp kemiklerinden ayırıp didiniz.
Bir tencereye buğdayı koyup bir litre su ile bir taşım kaynatıp süzünüz tekrar tencereye koyup bir buçuk litre et suyu ekleyip etleri kemiğinden ayırıp didilen etleri ilave edip, devamlı karıştırarak pişiriniz, buğdayların pişmesine yakın, baharatlarını ve tuzunu tereyağını ilave ederke bir ağaç spatula ile devamlı ezerek karıştırıp macun haline getiriniz. Suyu az gelirse devamlı et suyundan ilave ediniz.
Keşkeğin üzerine yağı çıkıncaya ağaç spatula ile devamlı ezerek karıştırınız.
Pişen herise'mizi (keşkeğimizi) kenara alıp 15 dakika dinlendirip yiyelim
Bu tarif deki gibi buğday yerine pirinç, Kuzu eti yerine dana, veya tavuk, kaz , istediğiniz et ile yapabilirsiniz.
Bu yemeğin özelliklerinden birisi ise üzerine şiş köfte ve yaistediğiniz kebabı üzerine koyarak üzerine dilerseniz kızdırılmış sadeyağ (tereyağı) dökerek afiyetle yenmesi.
İstenirse pirinçli yapılan tarifin üzerine ve az toz karanfil vetoz tarçın karışımı eklenerek yiyebilirsiniz.
Afiyet olsun.