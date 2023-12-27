MasterChef'te Yapılan Osmanlı Lezzeti! Keşkek

MasterChef All Star'da ilgiyle izlenen keşkek yemeği, Şef Reşat Aydın'ın açıklamalarıyla gündeme oturdu. Şef Aydın, keşkeğin aslında Osmanlı mutfağının bir lezzeti olan "Herise" adlı yemekle bağlantılı olduğunu belirtti. Miami'nin ünlü şefi, tarihi kaynaklarla desteklediği bilgileriyle keşkeğin kökenini hariseye dayandırdı.

MasterChef Türkiye All Star'ın son bölümünde keşkek tarifi, izleyicilerin merakını cezbetmeyi başardı. Şef Reşat Aydın, keşkeğin gerçek ismini "Herise" olarak açıklarken, pirinç, buğday, kuzu, dana, tavuk, kaz gibi etlerle yapılan çeşitlerine dikkat çekti. Aydın, keşkeğin sadece bir yemek değil, Türk mutfağının önemli bir baş aktörü olduğunu vurgulayarak pişirme teknikleri ve faydaları hakkında bilgi verdi.

Osmanlı tarihine dayanan keşkek tarifinde "Herise" olarak geçen yemeğin ünlü hekim Muhammed Bin Mahmud Şirvani'nin eserlerinde yer aldığını söyleyen Şef Reşat Aydın, modern Türk mutfağı anlayışına bu eserlerin ışık tuttuğunu ifade etti.

Yapılan keşkeğin tarifinde, yüzü güzelleştirme, bedeni güçlendirme, meni ve cinsel gücü artırma gibi çeşitli faydaların bulunduğu kaydedildi. Şef Aydın, bu özel tarifin Türk mutfağını modern mutfak anlayışına taşıdığını ve yüzü güzelleştiren keşkeğin tarihini daha da zenginleştirdiğini belirtti.

Eğer keşkek tarifini merak ediyorsanız, aşağıdaki tarifi mutlaka denemenizi öneriyoruz. Bu özel tarif, Türk mutfağının değerini ortaya koymak adına MasterChef Türkiye programına ve değerli jürilere teşekkür ederek son buldu.

HERİSE (KEŞKEK)

Malzemesi:

Kuzu gerdan 350 gr (kasabınızda 1 parmak kalınlığında kesilmiş

Kuzu incik350 gr

Beyaz buğday 1 kg ( 6 su bardağı ) 6 saat suda ıslatılmış

Kuyruk yağı: 75 gr

Tereyağı : 75 gr

Sarımsak: 4 diş

Kuru soğan :½ baş

Tarçın :½çay kaşığı

Beyaz toz biber:½çay kaşığı

Kimyon : ½ çay kaşığı

Tuz : yeterince

Kaynamış su

Tarifi

Bir düdüklü tencereye Kuzu gerdan ve kuzu incikleri çok küçük doğradığınız kuyruk yağın da az mühürleyip, sarmısak ve çok ince doğranmış soğanınızı ileve edip sıcak suyunu ilave ediniz. Kapağını kapatıp etlerin çok iyi pişmesini sağlayanız. Öyle pişmeli ki kemiği tutuğunuzda et kemikten ayrılmalı.

Pişen etleri suyundan çıkarıp kemiklerinden ayırıp didiniz.

Bir tencereye buğdayı koyup bir litre su ile bir taşım kaynatıp süzünüz tekrar tencereye koyup bir buçuk litre et suyu ekleyip etleri kemiğinden ayırıp didilen etleri ilave edip, devamlı karıştırarak pişiriniz, buğdayların pişmesine yakın, baharatlarını ve tuzunu tereyağını ilave ederke bir ağaç spatula ile devamlı ezerek karıştırıp macun haline getiriniz. Suyu az gelirse devamlı et suyundan ilave ediniz.

Keşkeğin üzerine yağı çıkıncaya ağaç spatula ile devamlı ezerek karıştırınız.

Pişen herise'mizi (keşkeğimizi) kenara alıp 15 dakika dinlendirip yiyelim

Bu tarif deki gibi buğday yerine pirinç, Kuzu eti yerine dana, veya tavuk, kaz , istediğiniz et ile yapabilirsiniz.

Bu yemeğin özelliklerinden birisi ise üzerine şiş köfte ve yaistediğiniz kebabı üzerine koyarak üzerine dilerseniz kızdırılmış sadeyağ (tereyağı) dökerek afiyetle yenmesi.

İstenirse pirinçli yapılan tarifin üzerine ve az toz karanfil vetoz tarçın karışımı eklenerek yiyebilirsiniz.

Afiyet olsun.