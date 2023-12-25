MasterChef Ali Nazik Tarifi: Ünlü Şef Alinazik Yemeğinin Kökenini ve Yapılışını Detaylı Bir Şekilde Açıklıyor!

Chef Reşat Aydın, Türk mutfağındaki lezzetleri araştırarak, Alinazik yemeğinin gerçek isminin "patlıcan borani" olduğunu belirtti. Tarih boyunca birçok rivayete konu olan bu lezzetin, Osmanlı mutfağı kaynaklarında önemli bir yere sahip olduğunu açıkladı.

Alinazik'in kökenine dair çeşitli rivayetler bulunsa da, Chef Aydın'a göre, yemeğin adının "Alinazik" olarak anılmasının arkasında Ali Usta'nın nazik kişiliği olduğu söyleniyor. Başka bir hikayeye göre ise, Yavuz Sultan Selim'in Antep'e ziyareti sırasında yapılan muazzam karşılama töreninde ikram edilen bu yemek, o kadar beğenildi ki Sultan, "Hangi eli nazik yaptı bunu?" diye sormuş ve yemeğin adı Alinazik olarak kalmış.

Chef Aydın, Alinazik yemeğinin Osmanlı mutfağındaki yerine dair de önemli bilgiler verdi. Yemeğin asıl adı olan "patlıcan borani"nin Osmanlı mutfağı kaynaklarında geçtiğini belirten Aydın, bu lezzetin 13. yüzyıldan bu yana yapıldığını ve kayıtlarda patlıcan borani olarak yer aldığını açıkladı.

Alinazik yemeğinin tarifine geçmeden önce, Chef Aydın'ın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, yemeğin adının Osmanlı mutfağındaki kaynaklarda "patlıcan borani" olarak geçtiği ortaya çıktı. Bu bilgiler, Türk mutfağına ait yemeklerin tarih sayfalarındaki kayıtların önemini vurguluyor.

Chef Aydın'ın açıklamalarına göre, Alinazik yemeği, günümüzde de çeşitli bölgelerde farklı adlarla ve varyasyonlarla yapılmaktadır. Erzurum, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır gibi şehirlerde bu yemeğin "borani" olarak bilindiğini ve hala sevilerek tüketildiğini belirtti.

Alinazik Yemeği Tarifi ve Malzemeleri:

Malzemeler:

200 gram orta yağlı kuzu kıyması

2 su bardağı süzme yoğurt

3 adet patlıcan

2 çorba kaşığı tereyağı

3 diş sarımsak

Maydanoz

Tuz

Kırmızıbiber

Tarif:

Patlıcanları fırında közleyin, kabuklarını soyup incecik doğrayın.

Tuz ve dövülmüş sarımsakla karıştırılmış yoğurdu ekleyin, bu karışımı güveç kabına koyup ısıtın.

Ayrı bir yerde kıymayı şişlere takarak közde veya fırının ızgarasında pişirin.

Dilerseniz kıymayı tavada kavurun. Pişen kebabı parçalara ayırın.

Tereyağını tavada eritin, kırmızıbiber ve etleri ekleyip kavurun.

Kavurduğunuz kebabı, ısıtılmış güveçteki sosun üzerine yerleştirin.

İnce kıyılmış maydanoz ile süsleyerek servis yapın.

Masterchef Ali Nazik tarifi ile ilgili bu detaylı bilgiler, Türk mutfağının zengin geçmişi ve lezzetlerine dair merakı artırıyor.