Marmaris'te '4. Altın Zar Tavla Turnuvası' başladı

Geliri depremzedeler yararına kullanılacak olan '4. Altın Zar Tavla Turnuvası' Marmaris Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. Turnuvaya Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Geliri depremzedeler yararına kullanılacak '4. Altın Zar Tavla Turnuvası', Marmaris Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı.

Marmaris Rotary Kulübü tarafından düzenlenen '4. Altın Zar Tavla Turnuvası', Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da başladı. Turnuvanın açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katılırken, Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ise turnuvada mücadele etti.

Bugün ve yarın devam edecek turnuvanın gelirinin deprem bölgesine aktarılacağını belirten Rotary Kulübü 2022-2023 Dönem Başkanı Miray Gezgin, tüm tavlaseverleri turnuvaya katılmaya davet etti.