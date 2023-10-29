Marmaris Belediyesi Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyor

Marmaris Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını dolu dolu programlarla kutluyor. Yürüyüşler, sergiler, açılışlar gerçekleştiren Marmaris Belediyesi, bayram coşkusunu Cumhuriyet korteji ile tüm ilçeye yaydı. Araç konvoyuyla birlikte yapılan gezilerde vatandaşlar da destek verdi.

Marmaris Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını dolu dolu programlarla kutluyor.

Yürüyüşler, sergiler, açılışlar gerçekleştiren Marmarıs Belediyesi, bayram coşkusunu Cumhuriyet korteji ile tüm ilçeye yaydı. Şehir Stadı'ndaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi töreninin ardından araç konvoyu düzenlendi. Marmaris Belediyesi'nin araçlarının yanı sıra diğer kurumların araçlarının da katıldığı korteje vatandaşlar da destek verdi, marşlarla yola çıkan konvoy Sarıana, Beldibi, Armutalan, İçmeler mahallelerini gezerek bayram coşkusunu yaşattı. Yol boyu konvoya vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti.