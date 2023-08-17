Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı. 9 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklendi ve Orhaniye Martı Marina'ya getirildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen, içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Körfezi açıklarında bir teknenin sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 3 kişi bulunan 9 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.
Tekne, Orhaniye Martı Marina'ya yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Yaşam