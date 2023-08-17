Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı. 9 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklendi ve Orhaniye Martı Marina'ya getirildi.