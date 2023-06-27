Market kasiyeri bulduğu 2 milyon TL'yi sahibine teslim etti

Erzincan'da özel bir markete gelen müşteri, içinde 2 milyon TL para bulunan çantayı markette unuttu. Kasiyer Ayşenur Korkmaz, müşterinin unuttuğu çantayı bulup polis eşliğinde sahibine teslim etti.

Erzincan'da özel bir markette kasiyer, bulduğu 2 milyon TL'yi sahibine teslim etti.

Merkez Taksim Mahallesi'nde özel bir markette çalışan 23 yaşındaki Ayşenur Korkmaz, bir müşterinin çantasını markette unutup gittiğini fark etti. Müşterinin uzaklaşması ile kendisine ulaşamayan Korkmaz, çantayı bulunduğu yerden alarak güvenli bir yere sakladı.

ÇANTYAYI POLİS EŞLİĞİNDE SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Müşteri geri geldiğinde ise 2 milyon lira para bulunan çantayı polis eşliğinde sahibine teslim etti. Para çantasını unutan vatandaş ise genç kıza teşekkür ederek, polis nezaretinde yapılan sayımın ardından kendisine ait olan para çantasını teslim aldı.

KASİYERİ TAKDİR ETTİLER

Vatandaşlar Ayşenur Korkmaz'ın bu hareketini takdirle karşılayarak, bu zamanda böyle insanların olmasının mutluluk verici olduğunu söylediler.