Mardin'de Yaya Geçidinde Üç Araç Çarpan 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

MARDİN'de yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çağlar'a (80) peş peşe 3 otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kadın kurtarılamadı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde Artuklu Belediyesi kavşağında meydana geldi. Diş hastanesine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çağlar'a, otomobil çarptı. Çağlar yola savrulurken, arkadan gelen 2 otomobil de kadına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar, bugün hayatını kaybetti. Çağlar'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Sürücüler ifadeleri için emniyete götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Çağlar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'ne defnedilecek.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,