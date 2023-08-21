Manisa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çanakçı Mahallesi'nden Bağlıca Mahallesi yönüne giden Hasan Hüseyin Kuru (22) yönetimindeki 45 AHL 337 ???????plakalı motosiklet, yoldan çıkıp üzüm bağına devrildi.
Kazada yaralanan Kuru, çevredekilerce çağrılan ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuru, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze otopsi işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Yaşam