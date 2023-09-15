Manisa'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aşırı hız nedeniyle motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi ve ağır yaralandı. Kazada polis ve 112 ekipleri olay yerine sevk edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilerek sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi'nde dün gece saat 21.30 sıralarında G.Ö. (52), Yeni Mahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndan 45 KB 5165 plakalı motosikletiyle Sarıkız Kavşağı yönüne giderken, aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybederek yola savruldu. Asfalta devrilip yaklaşık 3 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine polis ve 112 unsurları sevk edildi. Durumu ağır olan G.Ö., Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Polisin kaza ile ilgili araştırması devam ediyor. - MANİSA