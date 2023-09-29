Manisa'da Kontrolden Çıkan Araç Karşı Şeride Geçerek Kaza Yaptı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan araç, karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dadağlı Mahallesi mevkisinde seyreden A.Ç. yönetimindeki 06 YK 428 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, İ.D'nin kullandığı 09 H 7272 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücüler A.Ç. ve İ.D'nin yanı sıra otomobillerde bulunan M.K, R.G, E.B. ve K.B. yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sarıgöl ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam