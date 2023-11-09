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Manisa'da Kamyonla Çarpışan Traktörün Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda traktör yan yattı ve römork şarampole devrildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.