Manisa'da Kamyonla Çarpışan Traktörün Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı
Yaşam Haberleri
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda traktör yan yattı ve römork şarampole devrildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Yunus E'nin kullandığı 34 DHF 245 plakalı traktör ile Onur G. idaresindeki 45 U 2166 plakalı kamyon, Salihli-Simav yolunun Karabük Mahallesi geçişinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör yan yattı. Römorku ise şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan traktör sürücüsü, kaza yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.