Manisa'da Geleneksel Bağbozumu Şenliği'nde Deve Üzerinde Yürüyüş Yapan Kadın Yere Düştü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen 5. Geleneksel Bağbozumu Yörük Kültür Şenliği'nde deve üzerinde kortej yürüyüşüne katılan bir kadın, deve tökezleyince yere düştü. Kadın hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Manisa'da bu yıl Sancaklı İğdecik Mahallesinde gerçekleştirilen 5. Geleneksel Bağbozumu Yörük Kültür Şenliği kortejinde deve üzerinde kortej yürüyüşüne katılan kadın devenin tökezlemesi sonucu yere düştü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde bu sene 5. Geleneksel Bağbozumu Yörük Türkmen Şenliği gerçekleştirildi. Mahalle girişinden başlayan ve geleneksel Yörük Türkmen kıyafetlerinin giyildiği ve develerin de yer aldığı kortej yürüyüşüne Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Yörük Kültür Şenliği Beyler Beyi Niyazi Çoban, Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı ve Sancaklı İğdecik Mahallesi Muhtarı Arif Kurtoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kortej sırasında 40 yaşındaki Semra Karagöz'ün üzerinde bulunduğu devenin tökezlemesi sonucu talihsiz kadın yere düşerek yaralandı. Sırt üstü yere düşen kadın uzun süre ambulans beklerken, çevresinde bekleyen vatandaşlar kadını güneşten korumak için sarıkla gölgelik yaptı. Gelen ambulansla Manisa Şehir hastanesine sevk edilen Semra Karagöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kortej yürüyüşünün ardından hazırlanan meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Festivalin açılışında Yörük Kültür Şenliği Beyler Beyi Niyazi Çoban, Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı ve Sancaklı İğdecik Mahallesi Muhtarı Arif Kurtoğlu'na Yörük sarığı taktı. Açılış konuşmasını yapan Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı ve Sancaklı İğdecik Mahallesi Muhtarı Arif Kurtoğlu, gelecek yıl gerçekleştirecekleri 6. festivali en az 6 ülkenin katılımıyla uluslararası yapmayı planladıklarını ve bu konuda hem sponsorlardan hem başkanlardan hem de milletvekillerinden destek beklediklerini söyledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise festivale ilk başladığı günden bugüne destek verdiklerini ve bundan sonrada desteklemeye ve Yörük Türkmen geleneğinin devam etmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri ve mahalli sanatçıların konserleriyle devam eden festivalde katılımcılara keşkek ikramında bulunuldu. - MANİSA