Maltepe'de İstinat Duvarı Kayan Apartman Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

Maltepe'de temel çalışması yürütülen inşaatın bitişiğinde yer alan ve istinat duvarı kayan apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. Çınar Mahallesi Manas Sokak'ta kentsel dönüşüm amacıyla yıkılan binanın temelinde toprak kayması oldu. Bu sırada temelin yanındaki 5 katlı binaya ait bahçenin istinat duvarı çöktü. Bunun üzerine bina sakinleri, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Maltepe'de temel çalışması yürütülen inşaatın bitişiğinde yer alan ve istinat duvarı kayan apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çınar Mahallesi Manas Sokak'ta kentsel dönüşüm amacıyla yıkılan binanın temelinde toprak kayması oldu.

Bu sırada temelin yanındaki 5 katlı binaya ait bahçenin istinat duvarı çöktü. Bunun üzerine bina sakinleri, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Apartman sakinlerinden Orhan Gürleyiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, toprak kaymasını hissetmediklerini belirterek, komşuların uyarmasıyla fark ettiklerini söyledi.

Apartman yöneticiSİnin belediyeye, polis ekiplerine haber verdiğini ifade eden Gürleyiş, "Gelip incelediler ve tedbir amaçlı apartmanı boşalttılar. Biz bir ses duyduk ama rüzgar, fırtınanın etkisiyle olduğunu düşündük. Dışarı çıkıp baktık, burası baya çökmüştü." ifadelerini kullandı.

İnşaatla ilgili daha önce bir sıkıntı yaşanmadığını aktaran Gürleyiş, istinat duvarının yarım yapılmasının soruna yol açtığını dile getirdi.

Apartman yöneticisi Tuncay Erkovan ise yağmur sonrası istinat duvarlarının kaydığını belirtti.

Yapılan ihbar üzerine polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine geldiğini dile getiren Erkovan, yapılan inceleme sonrası tedbir amaçlı tahliye kararı verildiğini aktardı.

Geceden sabaha toprak kaymasının arttığını ifade eden Erkovan, "İstinat duvarının yeniden yapılması gerekiyor. Binada şu anda bir şey yok. Belediye ile bu sabah konuştum. Tekrar gelip bakacaklar." diye konuştu.

Maltepe Belediyesi yetkilileri ise yapılan inceleme sonrası apartman için tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığının belirlendiğini açıkladı.