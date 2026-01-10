Haberler

Maltepe'de Denize Giren Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti

Maltepe'de yüzmek için denize giren 30 yaşındaki Murat Yayla, boğularak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı.

Maltepe'de yüzmek için denize giren 30 yaşındaki Murat Yayla, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.20 sıralarında, Yalı Mahallesi Orhangazi Şehir Parkı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yayla (30) yüzmek için denize girdi. Yaklaşık 10- 15 dakika sonra yardım isteyen Yayla'yı fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla can simidi atarak sudan çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik tarafından denizden çıkarılan Yayla, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde Yayla'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Yayla'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

