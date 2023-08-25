Maltepe Belediyesi 18 Mahallede Toplu Temizlik Çalışması Başlattı

Maltepe Belediyesi, ilçenin 18 mahallesinde toplu temizlik çalışması başlattı. Fındıklı, Yalı ve Zümrütevler mahallelerinde yapılan çalışmalara 8 temizlik aracı ve 13 personel katıldı.

Maltepe Belediyesi, ilçenin 18 mahallesinde toplu temizlik çalışması başlattı. Fındıklı, Yalı ve Zümrütevler mahallelerinde yapılan çalışmalara 8 temizlik aracı ve 13 personel katıldı.

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde toplu temizlik çalışması başlattı. 18 mahalleden programlanan çalışmalar kapsamında 13 personel yer altı ve üstü çöp konteynerlerini dezenfekte etti, sokakları süpürüp yıkadı, kaldırımlarda ve boş alanlardaki otları temizledi, toplama aracıyla mobilya, evsel atıklar ve molozları aldı. Çalışmalarda 1 yer altı, 1 yer üstü konteynerleri yıkama aracı, 2 süpürge aracı, 2 ufak tanker, 1 büyük tanker ve toplama aracı kullanıldı.