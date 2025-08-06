Maliyeti 20 lira bile değil! 3 bin TL verip aldılar, yaşadıkları hayal kırıklığı kamerada

Maliyeti 20 lira bile değil! 3 bin TL verip aldılar, yaşadıkları hayal kırıklığı kamerada
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Maliyeti 20 lira bile değil! 3 bin TL verip aldılar, yaşadıkları hayal kırıklığı kamerada
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Yeni evlenen çift, salonları için maliyeti 20 TL bile olmayan kağıt avizeye 3 bin TL verdi. Avize geldikten sonra bir video çeken çiftin yaşadığı hayal kırıklığı görüntülere yansıdı.

Yeni evlenen bir çift, salonları için internetten 3 bin TL'ye satın aldıkları avize gelince büyük bir şok yaşadı. Sipariş ettikleri avizeyi büyük bir heyecanla teslim alan çift, ürünün kağıttan yapılmış olduğunu görünce yaşadıkları hayal kırıklığını cep telefonu kamerasına yansıdı.

Videoda, "Salonumuz için şu avizeyi almak istedik. Şunu sipariş verdik. Şimdi avizemiz geldi, gösteriyorum. Bildiğin kağıt, kuşe kağıt yani. Yüzde 100 el emeğiymiş. Böyle bir saçmalık yok. 4 tane kağıda 3 bin lira para verdim. Yemin ederim fotoğrafta o kadar güzel duruyordu ki. Dedim ki salonuma çok yakışır. Hani buna nasıl şekil vereceğimizi de bilmiyoruz şu an. Ve çok bilindik bir marka. Herkesin evinde de var. Hani ben de dedim ki, ben neden almıyorum. Keşke de almasaydım. Şimdi zaten iadeye edeceğim. Sosyal medyada görüp, alıp yanıldığım, en büyük yanılgım diyebilirim." şeklinde isyan etti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıciziri :

3 bin lira para az siz buna 10 bin verseydiniz belki o zaman akıllanırdınız

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Haber YorumlarıSer_hat:

Verme yavrum verme,keriz misin sen

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

internetten alışveriş yaparken dikkat etmek lazım bana özelliklerini bilerek istediğim ürün yerine başka bir şey gönderdiler hemen iade ettim

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Haber YorumlarıBibi:

Malesef kendini rezil etmissin, sorun Lambada degil... Evet bu Lamba yanmayan kagitdan yapilmis, boho tarzini yansitan ve el becerisiyle bircok sekile girebilen bir tasarim. Malesef sen anlayamamissin..

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Maliyeti 20 lira bile değil! 3 bin TL verip aldılar, yaşadıkları hayal kırıklığı kamerada

3 bin TL verip aldılar, yaşadıkları hayal kırıklığı kamerada
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