Malatya'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışırken Çekici Çarptı, Şahıs Hayatını Kaybetti

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi çekici tarafından çarptı ve hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.