Malatya'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Malatya'da feci kaza: 4 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar güçlükle bulundukları yerden çıkarıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan H.M. idaresindeki 34 PE 6753 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve bölgedeki bir akaryakıt istasyonuna dönüş almak isteyen E.Ş. idaresindeki 06 CTV 852 plakalı araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte F.Ş., İ.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan yaralılar itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.