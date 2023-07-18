Malatya'da Depremzedelere Yapım ve Dönüşüm Ofisleri Açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, depremzedelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri için 'Yapım ve Dönüşüm Ofisleri' açıldı. Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde oluşturulan ofislerde depremzedeler, 'Yerinde Dönüşüm Projesi' hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri"nde bilgilendirme faaliyetlerine başlandı.

Malatya'nın Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde oluşturulan ofislerde depremzedeler "Yerinde Dönüşüm Projesine" ilişkin detaylı bilgi alabiliyor.

Her ofiste alanında uzman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgili ilçe belediyesi, Gayrimenkul Değerleme AŞ (GEDAŞ) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden personeller görev yapıyor.

Depremzedeler, "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne e-Devlet üzerinden başvurabiliyor ve ALO 181'den bilgi alabiliyor.